Incidente a catena e auto in fiamme su A1: traffico in tilt

Venerdì di passione per gli automobilisti alla guida sull'A1, nella zona di Roma e provincia. Oggi 22 settembre per due episodi si sono generate lunghe code. Il primo è avvenuto intorno alle 6:45 del mattino, tra San Cesareo e Tivoli al bivio della A1/Diramazione Roma sud e il nodo A1/A24 Roma-Teramo.

Un incidente a catena ha generato code per oltre due chilometri con la chiusura, temporanea, della corsia. Sul posto la Polizia Stradale.

[AGG] #A1 #FirenzeRoma #incidente con più auto coinvolte, RIAPERTA restano code di 2km direzione Firenze tra Dir. Roma Sud e A24 #luceverde https://t.co/jm9u9gt8bF — Luceverde Radio (@LuceverdeRadio) 22 settembre 2017

Il secondo episodio, invece, è avvenuto all'altezza di Ponzano Romano. Lì, per cause ancora da determinare, un auto è andata a fuoco. Code e traffico in direzione Roma, in quella circostanza.