A1: camion perde carico di auto, code chilometriche e acqua per gli automobilisti

Incidente oggi 11 agosto sull'austostrda A1 e dieci chilometri di coda in direzione Roma. Il sinistro è avvenuto tra Orvieto e Attigliano verso la Capitale al km 479. Coivnolta una bisarca, (i tir che trasportano automobilii) con alcune delle vetture cadute in carreggiata.

Incidente in autostrada A1

Necessario deviare il traffico su due corsie. Autostrade per l'italia consiglia di uscire a Orvieto e, attraverso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada ad Attigliano. Sul luogo dell'evento sono presenti i mezzi di soccorso sanitario, meccanico, la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l'Italia e la Protezione Civile che sta provvedendo a distribuire l'acqua.