Tir si ribalta sull'A1, gasolio sull'asfalto: strada chiusa 2 ore

Autostrada A1 chiusa per due ore oggi, 26 dicembre, nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabino. Alle 14.30 infatti, al chilometro 493 un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo in carreggiata parte del gasolio del serbatoio. A seguito dell'incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento oltre al personale della Direzione quinto Tronco di Fiano Romano sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Le code hanno superato i cinque chilometri.

L'incidente, avvenuto poco prima delle 14, ha comportato il tratto autostradale per oltre due ore.

Gli utenti provenienti da Firenze sono stati deviati lungo la SS675 per Viterbo da cui raggiungere la SS2 via Cassia e seguire per il Grande Raccordo Anulare. La riapertura alle 16.30 con il transito su una corsia.