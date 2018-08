San Cesareo, incidente in A1: due morti e un ferito grave

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A1. Poco prima delle 17.30 due autovetture si sono scontrate all'altezza del chilometro 577. Ad avere la peggio due giovani, un ragazzo e una ragazza, rispettivamente di 23 e 22 anni, a bordo di una delle macchine coinvolte, rimasti entrambe uccisi nel terribile impatto. Grave anche la persona a bordo dell'altra auto, trasportata in codice rosso a Roma.

L'autostrada direzione Nord è stata chiusa durante l'intervento. Alle 19 si transitava su una sola corsia ed in alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di Colleferro utilizzando la Strada Statale 6 Casilina si può rientrare in autostrada a San Cesareo.

Il personale di Autostrade per l'Italia sta provvedendo alla distribuzione di acqua agli automobilisti fermi in coda. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.