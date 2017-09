Incidente sull'A1: traffico in tilt verso il Raccordo Anulare

Tamponamento a catena sull'A1 e traffico in tilt sul Grande Raccordo Anulare. E' successo oggi 11 settembre, intorno alle 10:40 circa.

A scontrarsi, per motivi ancora da accertare, sono state cinque auto all'altezza della diramazione Sud con l'immissione sul Gra, in direzione verso Roma. Nell'incidente una persona è rimasta ferita e trasportata in codice rosso in ospedale. Almeno tre i chilometri di coda, in aumento.