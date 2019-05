Incidente in A1 tra auto e camion: eliambulanza sul posto. Tre feriti, uno è grave

Incidente in A1 avvenuto oggi, 23 maggio. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 5332,000 nei pressi di Fiano Romano, intorno alle 11:45 circa, tra un'Alfa e un camion che si sono scontrate per cause ancora da appurare. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Roma e l'eliambulanza, poi due auto dei sanitari del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere le persone coinvolte nell'impatto ed a mettere in sicurezza i due mezzi. Tre i feriti. Il più grave un anziano, in codice rosso, portato via con l'elisoccorso. Altri due feriti, invece, sono stati trasportati in ospedale, in ambulanza.