A1: tir perde pneumatico che colpisce autocarro su carreggiata opposta, morto 52enne

Ha colpito uno pneumatico perso da un tir che viaggiava sulla carreggiata opposta. Questo quanto ha determinato la perdita di controllo di un autocarro condotto da un 52enne italiano, poi finito fuori strada, con il camionista successivamente deceduto a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente stradale. Il sinistro si è verificato poco prima dell'1:00 della notte del 10 agosto sull'autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Firenze.

Pneumatico perso dal semirimorchio di un tir

In particolare l'incidente si è registrato all'altezza del chilometro 503 dell'A1, nel tratto compreso tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Sottosezione Roma Nord della Polizia Stradale lo pneumatico sarebbe stato perso dal semirimorchio posteriore di un tir che viaggiava in direzione Roma. La ruota è poi finita sulla carreggiata opposta parandosi davanti un secondo autocarro che procedeva in direzione Nord. Da qui la perdita di controllo del mezzo pesante e lo schianto contro i new jersey.

Camionista morto sul colpo

Rimasto intrappolato nel mezzo pesante per il camionista, un 52enne italiano, non c'è stato nulla da fare, i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere dell'autoarticolato già privo di vita. Il tir che ha perso lo pneumatico è stato poi rintracciato e bloccato a circa 30 chilometri di distanza dal luogo della tragedia. Fermato il camionista questi ha riferito agli agenti della PolStrada di non essersi reso conto di aver perso lo pneumatico, né di essere a conoscenza di quanto accaduto successivamente.