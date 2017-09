Camion perde il carico in autostrada: chiuso tratto A1 a Nord di Roma

Incidente sull'Autostrada A1, dove un mezzo pesante che procedeva in direzione di Roma dopo aver perso il controllo ha urtato la barriera spartitraffico compiendo un salto di carreggiata e disperdendo parte del carico composto da materiale di vario tipo. Il conducente del mezzo è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

Chiuso un tratto di autostrada

Autostrade per l'Italia comunica che sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento Roma Nord e Magliano Sabina in direzione di Firenze, oltre alla Diramazione Roma Nord in direzione della A1, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 508. Nell'evento

Soccorsi

Sul luogo dell'evento oltre al personale della Direzione V Tronco sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. Al momento in direzione di Firenze il traffico risulta bloccato e si registrano 2 km di coda mentre in direzione di Roma si transita su una corsia e si registrano 4 km di coda.

Percorsi alternativi

Agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze si consiglia di utilizzare il Gra e, procedendo lungo la SS2 Cassia in direzione Viterbo, rientrare in A1 ad Orte. Percorso inverso per gli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma i quali alternativamente possono uscire a Magliano Sabina seguire le indicazioni per Civita Castellana, Stimigliano e rientrare in A1 a Ponzano