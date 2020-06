Incidente sull'A1, scontro tra due camion e auto della polizia: un ferito

Incidente poco dopo le 20 del 23 giugno sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra Guidonia Montecelio e il bivio con A24 Roma-Teramo in direzione Napoli, all'altezza del km 560.

A scontrarsi, per cause ancora da appurare, due autoarticolati e anche una pattuglia della Polizia Stradale. Una persona è rimasta ferita.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Poco prima delle 23 è stato riaperto il tratto compreso tra Guidonia Montecelio e il bivio con A24 Roma-Teramo, in direzione Napoli, precedentemente chiuso a seguito dell'incidente.