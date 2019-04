A1, autocisterna carica di benzina fuori strada: chiuso tratto d'autostrada

Paura sull'Autostrada A1. Poco prima delle 15 un'autocisterna carica di benzina e gasolio è finita fuori strada all'altezza del chilometro 578, nel territorio di San Cesareo - Zagarolo, nel tratto che porta dalla diramazione Roma Sud all'uscita Roma Est. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma che hanno estratto dalla cabina il conducente, affidandolo al personale sanitario. Attualmente il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di salvataggio, nonché quelle di verifiche e messe in sicurezza.

Code in autostrada

Sulla A1 Milano-Napoli, è stato chiuso il tratto tra il bivio per la A24 Roma-Teramo e la Diramazione Roma sud in entrambe le direzioni

Di conseguenza la circolazione è bloccata con 9 Km di coda a partire da Valmontone fino al Bivio per la Diramazione Roma sud verso Firenze mentre verso Napoli sullo stesso tratto si sono formati 6 Km di coda.

Percorsi alternativi

In alternativa, per il traffico diretto verso Firenze, si consiglia di uscire a Colleferro o Valmontone proseguire sulla statale 6 Casilina con rientro sulla diramazione Roma sud a San Cesareo, altro percorso alternativo dalla diramazione Roma sud proseguire fino all'immissione con il Grande Raccordo Anulare per poi riprendere l'autostrada A1 Milano-Napoli in direzione della A24 Roma-Teramo rientrando alla barriera di Roma est. Sul posto è presente il Personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.