Incidente sull'A1, pullman in fiamme: salvi i passeggeri

Sulla A1 Milano-Napoli alle 7 circa di questa mattina, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma, a causa di un pullman in fiamme all'altezza del km 598. Le fiamme, riferisce Autostrade per l'Italia, sono state spente e i passeggeri trasbordati su un autobus sostitutivo.

Sono in corso le operazioni di ripristino del manto stradale danneggiato dalle fiamme e dallo sversamento di gasolio sulla carreggiata. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione di Tronco di Fiano Romano.

Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti cha da Napoli sono diretti verso Roma, uscita obbligatoria ad Anagni, proseguire lungo la SS6 Casilina in direzione Roma con rientro in autostrada a Colleferro fino alle 8:40 quando il tratto è stato di nuovo aperto.