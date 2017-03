Auto ribaltata in A1 dopo incidente: interviene l'eliambulanza. Traffico in tilt

Code chilometriche e traffico in tilt sull'autostrada A1 in direzione della Capitale a causa di un incidente che ha visto un'automobile ribaltarsi in carreggiata. Il sinistro si è registrato intorno alle 14:45 all'altezza del chilometro 507 dell'Autostrada del Sole Milano-Roma-Napoli. In particolare la vettura ha terminato la propria corsa cappottandosi mentre viaggiava tra le uscite di Magliano Sabina e Ponzano Romano-Soratte. Ferito grave uno dei passeggeri presenti nella vettura incidentata, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

QUATTRO CHILOMETRI DI CODA - Come segnala Autostrade per l'Italia, a causa dell'incidente si è formata una coda di 4 chilometri per chi proviene da Firenze. Per consentire l'intervento dei soccorritori il transito è stato deviato su una sola corsia dell'A1. LuceVerde consiglia, per chi viaggia in direzione della Capitale, di uscire a Magliano Sabina e percorrere la viabilità ordinaria sino allo svincolo di Ponzano Romano. Sul luogo dell'incidente il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i soccorsi medico-sanitari.