Incidente sull'A25, perde il controllo dell'auto: morta una 54enne romana

Pomeriggio di sangue sull'A25. Una famiglia romana, di ritorno dalle vacanze, è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nel tratto che attraversa il territorio di Collarmelle, tra le uscite di Pescina e Cocullo, in direzione Roma. La Nissan Qashqai, con a bordo padre, madre e i loro due figli, ha perso il controllo finendo in testa coda prima e contro le barriere poi. Ad avere la peggio la donna, 54 anni, le sue iniziali, morta praticamente sul colpo.

Gravemente ferito anche il figlio, trasportato all'ospedale di Avezzano. Illesi invece gli altri due componenti della famiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato i corpi dalle lamiere e messo in sicurezza la vettura.