Civitavecchia: tir si scontra con due auto sull'A12, tre feriti

Grave incidente stradale ieri sera sull'A12 a Civitavecchia. Poco prima delle 19, all'altezza del km 56, due auto e un tir si sono scontrati sulla careggiata sud in direzione Roma. Un impatto terribile, con le auto accartocciate nello scontro. Tre i feriti nello scontro. Due, il conducente del Tir e quello di un'utilitaria, sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Civitavecchia.

Più complicate le operazioni di soccorso per un 45enne conducente di una Golf. L'uomo, incastrato tra le lamiere, è stato liberato solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Il traffico è stato bloccato per circa mezz'ora in direzione sud. Sul posto polizia Stradale e 118.