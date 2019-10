Incidente in via dell'Acqua Vergine: scontro frontale auto moto, due morti

Ancora una tragedia sulle strade di Roma, l'ennesima su quelle del VI municipio. Dopo l'automobilista morto su via Casilina, nella zona di Borghesiana all'alba di ieri, sempre domenica un uomo di 30 anni ed una donna di 31 sono morti a seguito di un incidente avvenuto in via dell'Acqua Vergine, strada che collega via Prenestina con via Collatina.

L'incidente poco prima delle 16 di ieri. I due, a bordo di un motoveicolo Piaggio, mentre transitava su via dell'Acqua Vergine si sono scontrati frontalmente con una Mercedes. Un impatto terribile che ha sbalzato i due trentenni dalla due ruote. Per il conducente non c'è stato praticamente nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate ed inutili i soccorsi. Corsa contro il tempo invece per poter salvare la donna passeggera dello scooter: raggiunto il Policlinico Tor Vergata però, nel giro di poche ore, ne è stato constatato il decesso.

Il conducente dell’auto, uomo di 34 anni, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale Gruppo Torri che hanno proceduto ai rilievi.