Si infortuna ad una caviglia durante un'escursione, 13enne recuperato dal soccorso alpino

Primo giorno d’estate movimentato per gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio intervenuti nel territorio di Frosinone per tre distinti interventi di soccorso nella giornata di domenica 21 giugno.

Il primo, nella tarda mattinata, presso la Forra di Riancoli in provincia di Rieti. Ad infortunarsi alla caviglia un ragazzo di 13 anni residente a Manziana, Comune della provincia romana, impegnato in un'escursione di gruppo. Sul posto è giunta l'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che - individuato un punto libero dalla vegetazione - si è calato sul posto.

Una volta raggiunto il ferito e dopo aver ricevuto le primissime cure sul posto, il ragazzo è stato caricato a bordo dell'elicottero tramite verricello ed elitrasportato al Policlinico Gemelli di Roma.

Il secondo e il terzo entrambi in provincia di Frosinone, nel territorio del comune di Supino, nei pressi della località piana Santa Serena a circa 1000 metri d'altitudine. Gli uomini del Soccorso Alpino della stazione di Collepardo sono intervenuti per raggiungere due coppie disperse dopo aver perso il sentiero.

Le due coppie disperse erano casualmente molto vicine, per queste dopo una breve ricerca sono state recuperate simultaneamente e - sotto un violento nubifragio - ricondotte alle loro autovetture. La prima coppia originaria di Priverno (Latina), la seconda di Roma.

Alle operazioni di recupero hanno partecipato anche i militari dell'Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Soccorso Alpino e Speleologico, con l'avvento della stagione estiva e in occasione dell'evento nazionale Sicuri sul Sentiero che si è tenuto sabato a Cortina d'Ampezzo in diretta dal Rifugio Scoiattoli, raccomanda "prudenza a tutti gli appassionati nel compiere attività escursionistiche in ambiente di media e alta montagna. Un'attenta pianificazione dell'itinerario, un equipaggiamento adeguato al tipo di attività da compiere e la giusta valutazione delle proprie capacità e competenze sono elementi imprescindibili per vivere in piena sicurezza le montagne del nostro territorio".