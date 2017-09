Piattaforma aerea cade e danneggia balcone ed auto in sosta, chiusa la strada

E' precipitata da diversi metri di altezza cadendo violentemente in strada. Tragedia sfiorata questa mattina a Monte Mario poco dopo le 12:30, quando una piattaforma aerea è precipitata sulla via sottostante mentre stava effettuando dei lavori di restauro ad un cornicione di un palazzo di quattro piani fuori terra al civico 33 di via Giuseppe Allievo.

Caduta piattaforma aerea in strada

Ancora da accertare cosa abbia determinato la caduta del 'ragno' meccanico, utilizzato in quel momento da una ditta impegnata nel ripristino del cornicione della palazzina del XIV Municipio. Una caduta rovinosa, con il mezzo meccanico che ha danneggiato la facciata di un balcone del terzo piano della palazzina precipitando poi sopra un'auto in sosta sulla strada.

Auto danneggiata in via Giuseppe Allievo

Nonostante la caduta da diversi metri di altezza, nessuno degli operai a lavoro ha riportato ferite o traumi, così come nessun passante o automobilista in transito su via Allievo. Ad avere la peggio una Alfa Romeo Giulietta in sosta, come detto, sulla via. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Chiusa via Giuseppe Allievo

Oltre ai danni alla Giulietta, la piattaforma aerea ha riversato in strada dell'olio pneumatico richiedendo la chiusura di via Allievo via fra via Trionfale e via Taverna. Da accertare le cause dell'incidente. Le indagini affidate ai 'caschi bianchi' del comando locale.