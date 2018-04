Incidente con la motozappa: 65enne perde una gamba

Ha rischiato la vita l'uomo di 65 anni travolto nella giornata di ieri da una motozappa. Siamo a Lanuvio. Poco dopo le 12 l'uomo stava arando il suo terreno quando la motozappa si è ribaltata colpendolo alle gambe.

Gravi le ferite riportate. A tamponare il sangue i familiari che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco che hanno estrato l'uomo, consegnandolo alle cure dei sanitari del 118. Constatate le gravi lesioni si è optato per il trasporto in elisoccorso al Gemelli. Qui il 65enne ha purtroppo subito l'amputazione di una gamba. Le sue condizioni, ora sotto controllo, non sono tali da far temere per la sua vita.