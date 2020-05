Incidente sulla Tiberina: 44enne muore in uno scontro frontale con un tir

Sangue sulla via Tiberina. Un uomo di 44 anni, L. C. le sue iniziali, è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto all'altezza del chilometro 13, nel territorio del comune di Castelnuovo di Porto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 15, nel primo pomeriggio di mercoledì. A bordo della sua auto la vittima, residente a Poggio Mirteto, ha perso il controllo, per cause ancora in corso d'accertamento, finendo nella corsia opposta dove sopraggiungeva un mezzo pesante. Inevitabile l'impatto e ad avere la peggio è stato il 44enne, che in quel momento stava facendo ritorno verso casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto. A loro sono affidati i rilievi. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.