Monte Ripoli, incidente in mountain bike vicino Tivoli: paura per un 50enne

Era in sella alla sua mountain bike quando la ruota si è impuntata su una roccia ed è stato sbalzato via finendo in terra. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di sabato 25 marzo sul Monte Ripoli, nei pressi di Tivoli. Protagonista un cicloescursionista di 50 anni, residente a Guidonia che prima della caduta era impegnato nel downhill, disciplina della mountain bike che si svolge completamente in discesa.

LA DINAMICA - Durante le manovre di discesa, la ruota anteriore della bicicletta ha urtato una roccia presente lungo il percorso. In seguito all'urto l'uomo è stato sbalzato via dalla sella della bici ed è finito a terra. La caduta ha procurato all'uomo un trauma cranico e diverse contusioni su tutto il corpo.

I SOCCORSI - In una strada vicina al luogo dell'incidente sono giunte un'auto medica e un'ambulanza, una vicinanza che ha consentito dunque i primi soccorsi al cicloescursionista romano. I sanitari del 118 hanno quindi raggiunto a piedi il paziente e lo hanno stabilizzato. Intorno alle ore 17.00, il ciclista, che si trovava in uno stato di semicoscienza, è stato recuperato dal Soccorso Alpino in elicottero, tramite verricello, e trasportato al policlinico Umberto I. Stando a quanto si apprende l'uomo sarà operato nella giornata di domani.