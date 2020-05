Incidente nella Metro A, resta incastrato tra treno e muro galleria della stazione Spagna

È rimasto schiacciato tra il muro della galleria della stazione Spagna e il vagone della Metro A di Roma. Si indaga sull'incidente avvenuto nella serata del 25 maggio in cui è rimasto gravemente ferito un uomo soccorso e portato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende si sarebbe trattato di un tentato suicidio.

L'allarme è scattato intorno alle 22. L'uomo, un 42enne, come poi visionato nelle immagini di videosorveglianza della stazione, si sarebbe gettato sui binari all'arrivo del convoglio finendo tra il muro della galleria e il vagone di un treno che stava per ripartire in direzione Anagnina.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni viaggiatori allarmati dalle grida dell'uomo. Sul posto è quindi intervenuta prima la vigilanza della stazione della Metro A, poi una squadra dei vigili del Fuoco che ha lavorato per liberare l'uomo rimasto incastrato.

È stato quindi affidato al 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Dentro e fuori la stazione anche le forze dell'ordine, con polizia e carabinieri a presidiare la zona. Per consentire le operazioni di soccorso, è stato necessario interrompere il servizio su tutta la linea e attivare i bus navetta fino alle 23:15.

Resta ora da chiarire la dinamica dell'incidente e, al momento, tutte le ipotesi sono aperte. Chi indaga non esclude infatti che l'uomo possa essere stato "agganciato" e trascinato dal treno, fatto questo già successo in passato.

Così come non viene scansata la possibilità che l'uomo possa essersi allontanato da solo e volontariamente verso la galleria. Di certo c'è che sono state acquisite le telecamere di video sorveglianza della stazione Spagna per ricostruire l'esatta dinamica del fatto.