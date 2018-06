A 200 km/h con la Mercedes rubata si schianta sulla litoranea: fermato dopo fuga a piedi

Il contachilometri delle volanti della polizia che lo inseguivano ha quasi toccato i 200 chilometri orari. A scappare a tutta velocità un ladro d'auto a bordo di una Mercedes ML450 appena rubata. L'inseguimento da film ha cominciato a prendere vita poco prima delle 4:00 della notte dell'8 giugno ad Ostia, quando una volante della polizia in servizio di controllo del territorio sul lungomare Paolo Toscanelli ha notato una persona armeggiare ed aprire il suv tedesco parcheggiato in strada.

A tutta velocità sulla litoranea con il Mercedes rubato

Alla vista degli agenti delle volanti il ladro ha quindi avviato il veicolo dando il via alla fuga in direzione via Cristoforo Colombo. Da qui il Suv si è poi diretto verso la via Litoranea, una volta raggiunta la strada che costeggia il mare di Capocotta ha schiacciato il pedale dell'acceleratore toccando i 200 km/h.

Incidente sulla litoranea

A tutta velocità sulla strada che collega i Comuni di Roma ed Ardea, il conducente del suv ha provato a speronare uno dei pochi veicoli in transito sulla strada al fine di guadagnarsi la fuga. Nonostante la guida spericolata alla fine della zona dei 'Cancelli', poco prima dell'ingresso a Torvajanica, il ladro ha perso il controllo della Mercedes e si è schiantato contro il guardrail.

Fermato dopo fuga a piedi

Nonostante il violento incidente, il fuggitivo ha tentato la fuga a piedi scappando in direzione delle Dune della spiaggia di Capocotta. Inseguito a piedi dai poliziotti che non lo hanno mai perso di vita è stato poi raggiunto e fermato. Bloccato non senza difficoltà ha reagito agli agenti dando vita ad una colluttazione con gli stessi poi riusciti comunque a fermarlo.

Furto Mercedes ML450 ad Ostia

Accompagnato negli uffici del Commissariato Lido di polizia l'uomo è stato identificato in un cittadino italiano con precedenti specifici per furti su commissione di auto di grossa cilindrata. Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Gli agenti coinvolti nella colluttazione con il fuggitivo sono poi stati refertati in ospedale.