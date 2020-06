Incidente sul lavoro a Roma: operaio schiacciato in un cantiere, grave 60enne

Incidente sul lavoro a Casal Lumbroso dove un operaio di 60 anni è rimasto gravemente ferito. La chiamata ai soccorsi nella mattinata di venerdì 26 giugno da un cantiere in via Ugo Forti dove sono in costruzione delle palazzine.

In particolare il lavoratore, un cittadino italiano, era impegnato assieme ai colleghi nel collocare quattro grosse gabbie di ferro (del peso di circa 350 chili l'una) su quattro piedistalli. Una volta issate uno degli appoggi ha ceduto ed ha colpito il 60enne schiacciandolo parzialmente.

Liberato in qualche modo dai colleghi sono stati allertati i soccorsi con l'arrivo sul posto del personale del 118. In condizioni gravi l'uomo è stato quindi trasportato d'urgenza all'ospedal San Camillo con l'eliambulanza con una sospetta lesione alla colonna verterbrale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Bravetta assieme agli ispettori del lavoro della Asl Roma 3. Accertamenti in corso per stabilire eventuali responsabilità e la dinamica dell'accaduto.