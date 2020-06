Incidente in un pastificio a Frascati: 29enne rimane incastrata con la mano in un tritacarne

Incidente sul lavoro nel comune di Frascati. Questa mattina a una donna di 29 anni è rimasta incastrata la mano sinistra mentre utilizzava un tritacarne, all'interno di una piccola attività commerciale che produce pasta fresca.

È successo in via Diaz, intorno alle 11 di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la mano della donna dal tritacarne. La stessa è stata trasportata in codice rosso con l'eliambulanza presso l'ospedale Gemelli.

Presenti anche i carabinieri che hanno messo sotto sequestro l'attività commerciale, il 118 e il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl.