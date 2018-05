Dragona: crolla il lucernaio e precipita nel vuoto, grave un operaio

E' grave un operaio di 52anni rimasto coinvolto questa mattina in un incidente sul lavoro. E' accaduto nella zona di Dragona dove il lavoratore era impegnato in alcuni lavori sul tetto di una carrozzeria in allestimento di viale Charles Lenormant, nella zona industriale del X Municipio Mare. Mentre si trovava sul lucernaio, lo stesso ha ceduto facendo precipitare l'operaio nel vuoto da diversi metri di altezza. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma.

Operaio cade dal tetto a Dragona

L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 10:00 di oggi 14 maggio. Secondo quanto si apprende il ferito, un 52enne residente ad Aprilia, era salito sul tetto della carrozzeria dove era impegnato in alcuni lavori. Il lucernaio sul quale è salito ha però ceduto, facendolo precipitare rovinosamente nel vuoto.

Eliambulanza a Dragona

Allertati i soccorritori il 52enne è stato quindi affidato alle cure degli operatori dell'elisoccorso che lo hanno trasportato d'urgenza al nosocomio di circonvallazione Gianicolense. Da accertare quanto accaduto, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia del commissariato Lido che indagano sull'accaduto.