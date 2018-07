Centro Agroalimentare: operaio su impalcatura cade da 8 metri, è in pericolo di vita

Incidente sul lavoro al Centro Agroalimentare di Setteville di Guidonia, dove un operaio polacco di 46 anni lotta tra la vita e la morte. E' successo nella giornata di giovedì 26 luglio, intorno alle 12:30. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo che, ferito ed in gravissime condizioni, è stato portato in ospedale. Sul posto la Polizia del Commissariato di Tivoli.

Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, l'operaio edile era su una impalcatura quando, per cause imprecisate, avrebbe perso l'equilibrio per poi cadere da 8 metri di altezza. Il datore di lavoro, ascoltato dagli inquirenti, ha riferito che il 46enne era solito "usare casco e imbracatura come da legge" in tutti gli orari delle sue mansioni.

Sul luogo dell'incidente sul lavoro il 118. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma dove è ricoverato per vari traumi e fratture. E' in coma, in prognosi riservata, ed in pericolo di vita. Alle indagini, oltre la Polizia, partecipa anche la Asl del posto e l'Ispettorato del Lavoro.