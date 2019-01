Tragedia sul lavoro: cede il lucernaio e precipita, morto operaio 30enne

Tragedia sul lavoro ad Ariccia. Un operaio di 30 anni, residente a Roccasecca (provincia di Frosinone), ha perso la vita dopo una caduta da 30 metri. I fatti al centro commerciale Panorama sulla via Nettunense. Qui il giovane, per conto di una ditta di una ditta di Piedimonte San Germano in Ciociaria, era stato chiamare a smontare le luminarie natalizie.

Alle 15.30 l'allarme: il cedimento del lucernaio ha infatti determinato la caduta dell'operaio; un volo di una trentina di metri che ha causato lesioni gravissime. Immediati i soccorsi e disperata la corsa in ospedale, al Policlinico Gemelli, per provare a salvarlo. Troppo gravi però i traumi riportati: poco dopo l'arrivo in ospedale ne è stato dichiarato il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro dell'Asl Roma 6 e i carabinieri della stazione di Cecchina. A loro il compito di accertare se si sia trattata di una fatalità o se qualche norma relativa alla sicurezza sul lavoro non sia stata rispettata a pieno.

"Scioccati dal tragico incidente che ha stroncato la vita di un giovane operaio che stava facendo il proprio lavoro". Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, in relazione alla morte sul lavoro di un operaio ad Ariccia. "Ci stringiamo alla famiglia, ai colleghi, agli amici in queste ore tragiche, per l'assurda morte di un lavoratore", conclude.