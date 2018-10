Kitesurfer precipita in spiaggia dopo essere stato risucchiato da un elicottero, è grave

E' stato risucchiato nel cielo per poi precipitare rovinosamente sulla spiaggia. A rimanere gravemente ferito un kitesurfer romano. Ad inghiottirlo, sarebbe stata la turbolenza della scia di un elicottero militare impegnato in questi giorni in alcune esercitazioni interforze nella zona del litorale laziale. E' proprio questa infatti l'ipotesi sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli uomini della Capitaneria di Porto intervenuti sulla spiaggia di Torre Flavia subito dopo l'incidente, assieme al 118 ed i carabinieri della Stazione di Ladispoli. I fatti sono avvenuti intorno alle 16:00 di mercoledì 3 ottobre nel territorio di Ladispoli.

A rimanere ferito è stato un kitesurfer romano di 49 anni, Alessandro Ognibene. Si indaga sulla dinamica dell'incidente ma da quanto riferito dai testimoni presenti nell'area di Torre Flavia al momento del ferimento, pare che sia stato un elicottero militare che sorvolava la zona in quel momento a sollevare con l'elica lo sportivo che stava entrando in acqua. L'aquilone dell'uomo è stato quindi risucchiato in aria con il 49enne che è poi precipitato rovinosamente sulla spiaggia.

Rimasto ferito, Alessandro Ognibene è stato affidato alle cure del personale medico e trasportato con l'eliambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, in gravi condizioni ma a quanto sembra non in pericolo di vita. Impossibilitato al momento a raccontare la propria versione dei fatti, gli accertamenti sull'accaduto sono stati eseguiti dagli uomini della Capitaneria di Porto di Ladispoli. Resta da identificare l'elicottero militare che avrebbe causato l'incidente.