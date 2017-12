Incidente in montagna per una coppia di Roma, le immagini dei soccorsi

Disavventura, oggi 24 dicembre, per due 45enni moldavi residenti a Roma. La coppia era a Campocatino, in provincia di Frosinone, quando scendendo con un bob non si sono accorti di un dosso di circa 1 metro d'altezza e, cadendo dopo il salto, hanno riportato due traumi alla schiena.

L'uomo, che conduceva il bob, ha anche riportato un trauma ad una caviglia. Sul luogo dell'incidente è subito giunto un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio - SASL CNSAS che si trovava a Campocatino per attività alpinistiche personali. Sul posto, successivamente, sono giunti due elicotteri sanitari della Regione Lazio con a bordo il personale del 118 e un tecnico del CNSAS.

Il primo ad essere recuperato, a bordo di Pegaso 44, è stato l'uomo. La donna è stata recuperata a bordo di Pegaso 33 tramite vericello dal tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS, quindi senza che l'elicottero atterrasse. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale a Roma.