Incidente sul Gran Sasso: alpinista romano grave dopo una caduta, ferito anche l'amico

Incidente in montagna in Abruzzo nella mattinata odierna, giovedì 2 gennaio.

In particolare 2 persone sono rimaste coinvolte in un incidente alla base della ferrata Ventricini sul Gran Sasso.

Lanciato l'allarme sono giunti sul posto, intorno alle ore 10 i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo con l’eliambulanza del 118 dell’Aquila come riporta Il Pescara.

I 2 alpinisti, entrambi di Roma, sono stati recuperati e accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Uno dei due sarebbe in gravi condizioni dopo il trasporto senza conoscenza in ospedale. Sarebbero invece discrete le condizioni dell'altro alpinista.



In base alla ricostruzione di quanto accaduto, i 2 uomini sono scivolati all’attacco del sentiero Ventricini nel Canale del Tesoro Nascosto sul pendio ghiacciato riportando diversi traumi.