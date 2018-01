Eur Magliana: investito da un treno mentre attraversa i binari, morto un uomo

Tragedia sulla linea Roma-Lido dove una persona è stata trovata morta nei pressi dei binari. E' accaduto intorno alle 8:30 di oggi 16 gennaio in piazzale di Val Fiorita, tra le stazioni Tor di Valle e Magliana. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un uomo di circa 45 anni. Inevitabili i disagi agli utenti del trenino che collega il litorale lidense alla Capitale. Sul posto soccorritori e forze dell'ordine.

Persona morta vicino i binari

Ad accorgersi di un cadavere nei pressi dei binari (tra la Roma Lido e la linea B della metro) è stato il macchinista del treno in arrivo da Ostia in transito alle 8:20 sul luogo della segnalazione. Allertati i soccorritori sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione Roma Eur. Sul posto anche il medico legale e l'Autorità Giudiziaria.

Investito da un treno

Terminati gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma, si è appreso che la vittima, un uomo di carnagione chiara sprovvisto di documenti, sarebbe morta dopo essere investita da un treno mentre tentava di attraversare i binari. Da accertare se la tragedia sia avvenuta alle prime ore del mattino o nella serata di lunedì 15 gennaio. Trovato cadavere vicino i binari con una ferita alla gamba, vicino al corpo privo di vita dell'uomo è stata rinvenuta una busta della spesa con dentro dei generi alimentari.

Ipotesi incidente

L'ipotesi è che si possa trattare di un senza fissa dimora dell'Est Europa. La salma della vittima è stata messa quindi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata. Resta da comprendere se si sia trattato di un gesto volontario o un incidente, con gli investigatori che al momento propendono per la seconda ipotesi, non escludendo nessuna pista investigativa.

Morto investito sulla Roma-Lido

Pesanti le ripercussioni ai treni in un orario di punta per l'accesso alla città da parte dei pendolari che usufruiscono della linea con i convogli inizialmente in marcia a velocità molto limitate, quindi i rallentamenti, i ritardi con il successivo blocco della linea.

Fermi i treni della Roma-Lido

Per consentire l'intervento dell'Autorità Giudiziaria poco prima delle 9:00 il servizio è stato temporaneamente interrotto prima nella tratta Piramide-Acilia e poi da Roma Porta San Paolo a Vitinia, in entrambe le direzioni di marcia. Attivati i bus sostitutivi fra le stazioni Eur Magliana ed Acilia.

Riaperta la Roma Lido

Come informa InfoAtac, il servizio sulla Roma Lido è stato ripristinato sull'intera tratta intorno alle 10:40 con forti residui forti ritardi.

#info #atac - Rete metroferroviaria/#romalido/servizio ripristinato su intera tratta in corso di normalizzazione con residui forti ritardi (terminato verifiche FF.OO soccorso persona stazione Eur Magliana) #roma FINE EVENTO — infoatac (@InfoAtac) January 16, 2018

#info #Atac - ferrovia regionale Roma-Lido: temporanea interruzione tratta Piramide<->Acilia (verifiche forze dell'ordine conseguenti a soccorso persona stazione Eur Magliana). Bus sostitutivi Eur Magliana<->Acilia #Roma #romalido — infoatac (@InfoAtac) January 16, 2018