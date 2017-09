Perde controllo dell'auto e si schianta su una rotonda

Incidente nella notte tra il 16 e il 17 settembre a Civitavecchia. Un 43enne di zona, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria Citroen C3 uscendo fuori strada e urtando contro l'aiuola della rotonda in viale Baccelli, in corrispondenza della rotonda presente all'incrocio con via Palmiro Togliatti.

E' successo intorno alle 1:30 di notte. Ferito, ma apparentemente non in gravi condizioni, è stato trasportato presso il civico ospedale dal personale 118. I Vigili del Fuoco di Civitacecchia intervenuti, hanno messo in sicurezza l'area. Sul posto anche Polizia di Stato Carabinieri e alcuni operai del Comune per la pulizia della sede stradale.