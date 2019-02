Rapina auto, ferisce avvocato e si schianta nel parcheggio dell'ospedale: preso (e solo denunciato) 28enne

Due auto dannneggiate e tre feriti, una dottoressa, un avvocato ed un 28enne romano che ha seminato il panico fra la zona di San Basilio e Pietralata. Protagonista in negativo un giovane residente nella zona del Tuscolano e già conosciuto alle forze dell'ordine. Fermato dai carabinieri dopo essersi rotto la testa in seguito ad un incidente a bordo della vettura che aveva rapinato poco prima, è stato solo denunciato a piede libero, per "rapina" e "lesioni personali".

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di San Basilio, il pomeriggio "su di giri" del 28enne ha cominciato a prendere corpo intorno alle 16:00 di giovedì 31 gennaio. Su via del Casale di San Basilio il giovane, già sanguinante e visibilmente alterato, ha infatti avvicinato un avvocato romano di 35 anni che stava salendo sulla propria Fiat 500 e lo ha aggredito con una pietra.

Colpito alla testa ed alla mano, il legale è rimasto ferito e sanguinante in terra con il bandito che gli ha poi rapinato l'auto. Affidata alle cure dell'ambulanza del 118 la vittima è stata trasportata in ospedale dove gli hanno refertato 30 giorni di prognosi per un trauma craunico ed una frattura alla falange della mano destra.

Rapinata la Fiat 500 il 28enne è invece partito a tutta velocità e si è diretto all'ospedale Sandro Pertini . Qui, dopo aver distrutto la sbarra chiusa di accesso al parcheggio del nosocomio di via dei Monti Tiburtini, si è schiantato contro una Citroen C4 condotta da una dottoressa romana di 40 anni.

Ferita, ma non grave la dottoressa, ad avere la peggio è stato il rapinatore, che nel corso dell'incidente si è procurato una frattura all'osso parietale. Accompagnato nello stesso ospedale i medici lo hanno refertato con 30 giorni di prognosi. Allertati i carabinieri il 28enne, piantonato dai militari dell'Arma, è stato solo denunciato a piede libero, come detto per "rapina" e "lesioni personali".