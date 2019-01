Ama: mazzette su cimiteri e depositi, 14 indagati. Raggi: "Non faremo sconti a nessuno"

Un giro di mazzette per i lavori di ristrutturazione nei cimiteri di Roma. Indaga su questo la Procura che ha aperto un fascicolo scrivendo, nel registro degli indagati, 14 persone. Il tutto sommato ad una serie di perquisizione, della Finanza, negli uffici Ama e in diverse aziende edili in cerca di riscontri alle ipotesi accusatorie.

Si procede per corruzione, falso e truffa, così come riporta il Corriere della Sera. Al vaglio di chi indaga ci sono anche l'appalto per la realizzazione del nuovo centro raccolta a Ponte di Nona, i lavori di rifacimento delle isole ecologiche Campo Boario e Laurentino, e quelli delle strade di accesso agli impianti Ama di Maccarese e Casal Lumbroso. I lotti valgono in totale oltre 3 milioni di euro e i fatti risalirebbero al 2017 e 2018.

Sono 14 in tutto gli indagati: cinque di Ama e 9 imprenditori. "Non faremo sconti a nessuno. Le notizie sull'inchiesta della magistratura che indaga per reati gravissimi dirigenti e funzionari di Ama sono sconcertanti. Come sindaca assicuro ai cittadini che daremo agli inquirenti tutto il supporto necessario affinché si faccia luce su questa vicenda", ha commentato nota la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Nel frattempo chiederò ai vertici di Ama di vigilare maggiormente sull'azienda per stanare eventuali illeciti e comportamenti non in linea con i principi di legalità e buona amministrazione. - ha quindi concluso Raggi - Questo episodio conferma che in azienda i vecchi dirigenti sono ancora molto potenti e non hanno interesse a innovare e sanare quello che non va. Il presidente di Ama Bagnacani sta procedendo al cambio dei dirigenti. Avverrà entro e non oltre febbraio. Su questo mi auguro che non ci siano ritardi. Roma non può più attendere".

Collaborazione a trecentosessanta gradi con la magistratura, massima fermezza nella conduzione dell'Azienda improntata su legalità, trasparenza ed efficienza. Sono queste le parole dell Presidente di Ama Lorenzo Bagnacani che si è espresso sulla vicenda: "Fin dall'inizio del mio mandato è stata sempre segnalata qualunque situazione opaca o anomala. Anche in questo caso ci siamo messi a disposizione garantendo tutta la collaborazione necessaria. Qualora venissero acclarate condotte illecite agiremo di conseguenza e senza sconti. Ritengo che sia ancor più doveroso per noi continuare a lavorare instancabilmente, proseguendo il cammino intrapreso per rendere Ama una casa di vetro nella quale la legalità sia il principio cardine inderogabile. Lo dobbiamo anzitutto ai cittadini romani ma anche ai tantissimi lavoratori che quotidianamente, con professionalità e diligenza, svolgono il proprio compito. Nel frattempo rispettiamo con serenità e massimo rigore il lavoro degli inquirenti".

Il vertice aziendale ha già assicurato nella giornata di ieri, e continuerà ad assicurare, la collaborazione agli organi inquirenti, "mettendo a disposizione i propri archivi e ogni struttura aziendale utile alle indagini". Quanto ai dipendenti citati nel dispositivo della Procura di Roma, si evidenzia che uno dei due dirigenti, già da luglio 2018, "era stato assegnato ad altro incarico non rientrante nel perimetro di indagine e dunque non ricopriva già da tempo funzioni riferite ai fatti e alle circostanze contestati", sottolinea Ama in una nota.

Il secondo dirigente è "già stato sollevato dalla propria funzione e anche i tre dipendenti di livello inferiore citati nel dispositivo di indagine, a tutela dell’azienda nonché degli stessi, sono stati assegnati ad ambiti estranei all'inchiesta".