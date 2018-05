Incendio ad Acilia: danneggiato un vivaio, indagini in corso

Incendio all'alba di lunedì 28 maggio ad Acilia. E' successo all'interno del vivaio tra via di Dragone e via Alzano Lombardo. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da appurare, hanno portato al danneggiamento della parte in plastica della serra ed alla distruzione di alcune piante all'interno. Ancora da quantificare i danni.

A domare le fiamme i vigili del fuoco. I carabinieri di Acilia indagano per appurare la natura, dolosa o colposa, dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dagli inquirenti.