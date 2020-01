Incendio in un villino, madre e figlio fuggono in strada

Incendio questa mattina alle 6 circa in un villino in via Passo Buole, a Fiumicino, abitato da una donna di 43 anni e dal figlio 18enne, entrambi rimasti illesi, fuggiti in strada appena hanno visto le fiamme.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, le fiamme sarebbero state innescate da un corto circuito di una presa elettrica posizionata nella veranda dell'abitazione.

La villetta è stata dichiarata momentaneamente inagibile. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del fuoco di Ostia, anche i Carabinieri della stazione di Fiumicino.