Incendio a Villalba di Guidonia: alte fiamme sotto i palazzi, distrutta un'auto

Paura a Villalba di Guidonia per un vasto incendio di sterpaglie divampato in via Milazzo. Alte le fiamme, che si sono sviluppate pericolosamente in un centro abitato lambendo pericolosamente le abitazioni adiacenti. L'allerta nel primo pomeriggio di oggi 21 luglio. Violento l'incendio nel corso del quale sono state coinvolte due automobili, di cui una serimente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palestrina ed i Volontari Valle Aniene Associati (VVAA). Sempre nel territorio della Città dell'Aria è poi divampato un altro rogo su via Romana, la strada che da Guidonia porta a Montecelio. Da questa mattina alle 8:00 sono stati 80 gli interventi dei pompieri, impegnati anche con il supporto dei mezzi aerei a Nazzano Romano e Bracciano.