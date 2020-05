Villa Pamphilj, incendio di notte al Vivi Bistrot: "Servono telecamere all'interno dell'area verde"

Fiamme nella notte al Vivi Bistrot di villa Pamphilj. L'incendio è scoppiato intorno alle 1 e 30 e secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine sarebbe partito dal motore di areazione esterno, lato cucina.

A spegnere il rogo gli uomini dei Vigili del fuoco, entrati dall'ingresso di via Vitellia. Fumo e fiamme hanno procurato danni di lieve entità nella parte esterna del locale, bruciando piante e alcuni arredi.

Sul posto gli agenti del commissariato Monteverde e i vigili della Polizia locale, già in presidio fisso nel parco. Si indaga sulla natura dell'incendio, al momento è escluso il dolo non essendo stati ritrovati elementi che facciano pensare a un innesco volontario.

"Lo diciamo da mesi, ora più che mai è necessario intervenire con l’istallazione di telecamere di videosorveglianza all’interno della Villa" commenta il consigliere dem del XII municipio Lorenzo Marinone. "Il lavoro di sorveglianza notturna attivato dalle forze dell'ordine con ronde e pattuglie all'interno della Villa, da una ventina di giorni, è encomiabile, ma per garantire la sicurezza è necessario anche un sistema di videosorveglianza per tutelare il patrimonio".

"E’ molto grave che una struttura storica che ospita il bistrot non sia stata adeguatamente sorvegliata e curata dalla società che l'ha in custodia" commentano i consiglieri della Lega in municipio Giovanni Picone e Marco Giudici. "Si indaghi sulla questione perché gli incendi raramente capitano senza un motivo. Ad ogni modo ora l'amministrazione ne approfitti per avviare le pratiche per un nuovo bando di assegnazione".