Incendio a Villa Pamphilj: fumo invade Monteverde

Grande incendio all'interno di a Villa Pamphilj oggi 16 agosto. Fiamme e fumo alto in cielo in tutta la zona di Monteverde, Pisana, Trastevere e Bravetta. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 13, per cause ancora da accertare, nell'area antistante il laghetto del Giglio e il vicino boschetto.

L'incendio è stato presumibilmente appiccato all'interno della boscaglia ed ha bruciato la parte di prato rimasta integra dopo che la furia del fuoco di altri incendi appiccati nei giorni scorsi avevano distrutto l'area antistante. Ben tre, grandi, nelle ultime due settimane. Sul posto i tre squadre dei Vigili del Fuoco, con autobotti e moduli, impegnate sul lato di via Vitelli 102. Per permettere i soccorsi la Polizia Locale, con il XII Gruppo, ha chiuso temporaneamente la strada. A dar supporto anche il personale del Servizio Giardini del Comune di Roma con l'autobotte in dotazione.

A dare l'allarme sono stati gli uomini e le donne dell'associazione per Villa Pamphilj: "Come avvenuto anche in altri roghi, il veicolo pesante utilizzato dai Vigili del Fuoco ha incontrato difficoltà perchè non idoneo a muoversi sui prati e sulle pendenze della villa. Per questo motivo il caposquadra ha richiesto per radio l'intervento dell'elicottero segnalando come il Lago del Giglio possa essere utilizzato per i successivi rifornimenti di questo altro mezzo antincendio". A bruciare un ettaro di sterpi e boscaglia bruciati.

Il video dell'associazione per Villa Pamphilj