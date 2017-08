Fiamme alte a Vigne Nuove: fuoco lambisce scuole e pompa di benzina

Il Municipio III brucia ancora. Dopo i devastanti roghi che hanno colpito il quartiere del Nuovo Salario, ieri spaventoso incendio a Vigne Nuove, nel versante limitrofo alle zone di Serpentara e Bufalotta.

Incendio a Vigne Nuove: fiamme al Parco delle Volpi

Ad andare in fumo il Parco delle Volpi con le fiamme a lambire le sedi stradali di via Zavattini, via Rina De Liguoro, via De Santis e via della Bufalotta.

Fuoco lambisce scuole

Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini di AVS Cosmos - Associazione Volontari Soccorso che, tra le priorità, hanno protetto dalle fiamme, scongiurando ben più gravi conseguenze, una pompa di benzina. Timore poi per quelle lingue di fuoco così vicine a due plessi scolastici del territorio: l'incendio a Vigne Nuove ha pericolosamente minacciato le scuole Cardinal Massaia e Giulietta Masina. Edifici nei quali, al momento, fortunatamente, non si registrano danni.

La rabbia dei residenti

"Ennesimo incendio in III Municipio, questa volta colpito il Parco delle Volpi. Sarebbe bello riuscire a prevenire queste catastrofi con dei diserbi degni da Capitale d'Italia" - ha commentato Manuel Bartolomeo, presidente del Comitato di Quartiere Talenti.

Amareggiati e intimoriti i residenti: "Questo incendio fa paura", "fiamme impressionanti", "è spaventoso", i commenti di chi il rogo lo ha visto da vicino.

L'assessore del Municipio III: "Punti di innesco singolari"

Da stabilire le cause. Ma c'è chi già avanza sospetti: "Singolari i punti di innesco: uno a ridosso del distributore AGIP, uno a ridosso della scuola Cardinal Massaia a centinaia di metri uno dall'altro", ha scritto in un sintetico post l'assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio.