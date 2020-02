Incendio a Vigna Clara, fiamme in un appartamento: palazzo evacuato. Salvate due persone

Paura a Roma nord per un incendio in un appartamento al quarto piano in zona Vigna Clara. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da appurare intorno alle 8:40 del mattino del 5 febbraio, hanno interessato un'abitazione al quarto piano in Largo di Vigna Stelluti 24. Immediati i soccorsi.

La polizia locale di Roma Capitale, per permettere le operazioni, hanno chiuso la strada tra largo Gerolamo Belloni e piazza dei Giuochi Delfici.

Cinque le squadre dei vigili del fuoco invece impegnate per spegnere il rogo, partito dal terrazzo dell'appartamento al 4° piano, e salvare due persone: una ragazza portata in zona sicura con l'autoscala e l'altra estratta dal bagno invaso dal fumo.

Entrambe sono state consegnate al personale medico. Sul luogo dell'incendio anche le volanti della polizia di Stato che hanno agevolato l'evacuazione del palazzo.