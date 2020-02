Incendio a Vigna Clara: arrestato inquilino del terzo piano, voleva suicidarsi

Ha confessato di aver appiccato le fiamme nel suo appartamento nel tentativo di suicidarsi. E' stato arrestato per il reato di incendio doloso il 48enne inquilino dell'appartamento al terzo piano dello stabile andato a fuoco in largo di Vigna Stelluti, a Roma nord.

Le fiamme sono state appiccatte dall'uomo con l'incendio che è poi divampato rapidamente danneggiando altre abitazioni limitrofe. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato il palazzo e tratto in salvo tre persone, due ragazze e proprio l'aspirante suicida, poi trasportato all'ospedale Santo Spirito in quanto intossicato.

Dopo aver appiccato l'incendio era stato proprio il 48enne a chiedere aiuto dopo essersi rifugiato sul balcone. Sottoposto alle domande degli investigatori di polizia, ha confessato il tentativo di suicidio messo in atto poco dopo le 8:30 di mercoledì 5 febbraio, quando aveva appiccato le fiamme in piu' punti dell'appartamento.

A causa del fumo, ha perso la vita un cane di piccola taglia, un maltese, che si trovava al quinto piano del palazzo di Vigna Clara interessato dall'incendio.