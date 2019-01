Incendio a Muratella: fiamme nell'ex centro direzionale Alitalia

Paura a Muratella dove nel tardo pomeriggio di lunedì 28 gennaio è divampato un vasto incendio. A prendere fuoro il quinto piano dell'ex centro direzionale Alitalia. A creare apprensione la presenza di alcuni senza fissa dimora che dimorano nel palazzo abbandonato di viale Alessandro Marchetti. Imponenti le fiamme, divampate dal quinto piano dell'edificio con le stesse che hanno poi interessato il sesto ed il settimo piano dello stabile. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

L'allerta ai soccorritori è scattata intorno alle 18:40 dal civico 115 di viale Marchetti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma con quattro squadre, tre autobotti e due autoscale. Difficili le operazioni di spegnimento dell'incendio che hanno richiesto, a scopo precauzionale, l'evacuazione di alcuni lavoratori 'turnisti' Alitalia presenti in uno stabile adiacente a quello interessato dalle fiamme. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Con le fiamme che hanno distrutto i solai del quinto piano, danneggiando anche il sesto e settimo piano dell'ex Centro Direzionale, l'incendio è stato domato dopo diverse ore di intervento. Messo in sicurezza intorno alle 5:00 di questa mattina, i vigili del fuoco hanno proseguito l'opera di bonifica e messa in sicurezza dello stabile sino alle prime ore di oggi. Da accertare le cause del rogo, accertamenti da parte della polizia.



#Roma #28gen, dal tardo pomeriggio squadre dei #vigilidelfuoco sono impegnate in zona Magliana per l’#incendio al quinto piano di un palazzo in disuso: in corso operazioni di spegnimento #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/INihEBcoqO — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 28, 2019