Incendio nel suo appartamento, uomo soccorso in ospedale per un malore

Incendio alle prime ore del 6 settembre in viale Jonio 244. Le fiamme sono scoppiate, intorno all'una di notte, all'interno di un appartamento posto al terzo piano di un palazzo. Sul luogo dell'incendio quattro squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Roma, con l'ausilio dell'autoscala, e la Polizia di Stato.

Secondo i primi riscontri le fiamme sono scoppiate, in cucina, a causa di un corto circuito alle spalle del frigorifero. I pompieri, terminato l'intervento, hanno dichiarato l'appartamento inagibile.

Nessuno è rimasto ferito a causa delle fiamme o intossicato ma una persona, che vive all'interno della casa al terzo piano, ha avuto un lieve malore e, soccorsa, è stata portata dal 118 all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti del caso. Non è in gravi condizioni.