Viale delle Province, fiamme in un miniappartamento nell'ex palazzo Inpdai

Incendio in un mini-appartamento abitato da una famiglia di extracomunitari nell'ex palazzo Inpdai di via delle Province 198 intorno alle ore 15.30 di oggi. Sul posto sono intervenute due Squadre e un'Autoscala dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma che hanno spento le fiamme. L'edificio non è stato evacuato e non ci sono persone ferite o intossicate. Al termine dell'intervento il mini appartamento è stato interdetto all'uso.