Incendio una condotta Acea all'Eur. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alla mezzanotte del 21 agosto in un cavidotto interratto che si trova in viale Asia di pertinenza dell'azienda municipalizzata. Andato avanti tutta la notte l'intervento dei pompieri del Comando Provinciale di Roma è ancora in corso. Sul posto anche il personale tecnico di Acea.