Incendio a Tor Tre Teste: cassonetti in fiamme, danneggiata anche centralina telefonica

Incendio a Tor Tre Teste oggi, 7 gennaio, in via Angelo Viscogliosi. A bruciare tre cassonetti Ama all'altezza del sottopassaggio che fa angolo con via Francesco Tovalieri. Le fiamme, secondo quanto riferito dai testimoni, si sono propagate velocemente dalle 17 circa.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il rogo ha danneggiato anche la centralina telefonica vicino i contenitori. La scorsa settimana proprio Ama aveva fatto un bilancio dei cassonetti incendiati durante le feste natalizie. Tra i territori più colpiti figurano il IV, il VII e il X municipio.

Due gli episodi nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. Il primo fatto è andato in scena ad Ostia, in viale delle Repubbliche Marinare. Qui sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione. Il secondo espisodio ha visto coinvolti altri due contenitori Ama, in via Casemiro Manassei, a pochi metri da viale dei Colli Portuensi.

Prima ancora in via Giovanni Angelini, nel tardo pomeriggio in via Ottaviano, in via Germanico, in via Lungro, via Bengasi e via del Grano. Poi ancora in via Lucrezia Romana e via Palasciano 63. Tutti episodi in cui la pista dolosa è più plausibile. Roghi a cui si sommano gli episodi di Capodanno.