Incendio a Conca d'Oro: fiamme al quinto piano, appartamento inagibile

Incendio sabato 27 gennaio in via Val Sesia. A causa di un corto circuito, intorno alle 20:30 circa, un appartamento al quinto piano è andato in fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia. All'interno dell'abitazione non era presente nessuno e per permettere i soccorsi il palazzo è stato fatto evacuare temporaneamente.

Spente le fiamme, la casa è stata dichiarata inagibile. Nessun problema per il resto del palazzo. Nessun residente è rimasto ferito o intossicato. L'incendio, secondo i primi riscontri, si è verificato per cause accidentali.