Incendio a Conca d'Oro, appartamento distrutto dalle fiamme: 2 intossicati e 50 evacuati

Incendio alle prime ore di venerdì 13 dicembre a Conca d'Oro, in un appartamento in via Val d'Ala 10. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da appurare, hanno distrutto un appartamento al primo piano e danneggiato quello al secondo. Due persone sono rimaste lievemente intossicate.

I fatti. Tutto è iniziato intorno alle 4 del mattino quando la sala operativa del comando di Roma ha inviato diversi automezzi dei vigili del fuoco sul posto. Durante le operazioni di spegnimento, rese difficoltose per l'enorme quantità di fumo sprigionato dalla massa dei materiali accumulati all'interno, sono state fatte evacuare temporaneamente 50 persone e sono stati portati in sicurezza due uomini intossicati, lasciati poi al personale del 118 per le cure del caso.

Il più grave un 67enne, proprietario dell'appartamento al primo piano, portato in ospedale. L'uomo non è in pericolo di vita. L'abitazione interessata dall'incendio, a causa del danneggiamento dei solai, è stata dichiarata inagibile. Così come quella al secondo piano. Sul posto anche le volanti della polizia di stato.