Incendio ad Albano, in fiamme un appartamento: evacuata palazzina

Incendio in una palazzina nel comune di Albano. Ieri sera intorno alle 20 e 50, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono intervenute per spegnere un rogo divampato al terzo piano di un edificio al civico 18 di via Ugo Foscolo, in località Pavona.

Presenti anche un'ambulanza del 118 e i Carabinieri. Quando gli uomini del soccorso hanno raggiunto l'appartamento, completamente distrutto dalle fiamme, la proprietaria era già riuscita a uscire in strada accompagnata dai vicini. Nessun altro è rimasto ferito o intossicato.